Атлетико попрощался с защитником, который остановился в шаге от серьезного юбилея
Опытный правый защитник Шиме Врсалько принял решение сменить клубную прописку.
Соглашение 30-летнего хорвата с "матрасниками" истекает уже завтра. Стороны его продолжать не будут, поэтому их пути расходятся, сообщает пресс-служба клуба.
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Врсалько принадлежал Атлетико с 2016 года, но на один сезон отправлялся в Интер в аренду. В общей сложности Шиме наиграл за мадридцев 99 поединков, стал чемпионом Испании и выиграл Лигу Европы. В прошедшей кампании защитник провел 28 матчей.
Следующим клубом Врсалько может стать греческий Олимпиакос, проявляющий к нему серьезный интерес.
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