Соглашение 30-летнего хорвата с "матрасниками" истекает уже завтра. Стороны его продолжать не будут, поэтому их пути расходятся, сообщает пресс-служба клуба.

Вальверде третий раз возглавил Атлетик, отдохнув после Барселоны

Врсалько принадлежал Атлетико с 2016 года, но на один сезон отправлялся в Интер в аренду. В общей сложности Шиме наиграл за мадридцев 99 поединков, стал чемпионом Испании и выиграл Лигу Европы. В прошедшей кампании защитник провел 28 матчей.

Следующим клубом Врсалько может стать греческий Олимпиакос, проявляющий к нему серьезный интерес.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги