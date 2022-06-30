Эрнесто Вальверде – новый тренер Атлетика, сообщает официальный сайт клуба. Срок контракта не разглашается. Вальверде избрал новый президент басков Уриарте.

"Шевченко не планирует возобновлять карьеру тренера": Васильков озвучил намерения экс-коуча сборной Украины

Это уже третий приход Эрнесто на тренерский мостик Атлетика. "С возвращением домой", – написал клуб. Вальверде тренировал басков в 2003-05 годах, а также в 2013-17 годах. В общей сложности он провел во главе команды 306 матчей, что является рекордом.

Последним местом работы Вальверде была Барселона, откуда его уволили в январе 2020-го после поражения от Атлетико в Суперкубке Испании. Самое большое достижение Эрнесто-тренера – два чемпионства Испании с Барсой.

Вальверде вбиває Барселону