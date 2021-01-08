Недавно "матрасники" попрощались с Диего Костой. Нападающий покинул клуб, мотивировав решение семейными обстоятельствами. Теперь мадридцам нужно искать другого форварда.

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По информации L'Equipe, напарником и подменой для Луиса Суареса может стать 24-летний француз Мусса Дембеле. Интересно, что летом Брселона рассматривала форварда Лиона как замену именно уругвайцу. Издание отмечает, что сейчас речь идет об аренде.

Добавим, что нынешний сезон складывается для Дембеле не слишком успешно – всего 1 гол в 16 матчах. Хотя в прошлой кампании форвард на один забитый мяч в среднем тратил менее чем два матча.

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