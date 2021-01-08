Нещодавно "матрацники" попрощалися з Дієго Костою. Нападник покинув клуб, мотивувавши рішення сімейними обставинами. Тепер мадридцям потрібно шукати іншого форварда.

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За інформацією L'Equipe, напарником і підміною для Луїса Суареса може стати 24-річний француз Мусса Дембеле. Цікаво, що влітку Барселона розглядала форварда Ліона як заміну саме уругвайцю. Видання зазначає, що наразі йдеться про оренду.

Додамо, що нинішній сезон складається для Дембеле не дуже успішно – лише 1 гол у 16 матчах. Хоча у минулій кампанії форвард на один забитий м'яч в середньому витрачав менш як два матчі.

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