Атлетико подпишет Фелиша за рекордную сумму в истории клуба, – Marca

Атлетико близок к подписанию атакующего хавбека Бенфики Жоау Фелиша, который станет рекордным трансфером в истории "матрасников".

Атлетико выиграл борьбу за Жоау Фелиша. 19-летний португалец, которого иногда называют "новым Роналду", уже находится в Мадриде, а о трансфере может быть объявлено официально даже сегодня, сообщает Marca.

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Фелиш станет самым дорогим игроком в истории мадридцев – ожидается, что Атлетико выплатит Бенфике его клаусулу в размере 120 млн евро. Подобным образом год назад "матрасники" за 70 млн евро подписали Тому Лемара из Монако.

Португалец заменит в команде Диего Симеоне нападающего Антуана Гризманна, который этим летом покинет клуб.

На Фелиша также претендовали Ювентус и Манчестер Сити. В сезоне 2018/19 португалец сыграл 42 матча за "орлов", в которых забил 19 голов и отдал 11 ассистов.

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