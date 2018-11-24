Атлетико – Барселона: онлайн трансляция матча Примеры

Атлетико и Барселона встречаются в 13-м туре чемпионата Испании. Составы и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24" в этой новости.

Матч, как и онлайн-трансляция Атлетико – Барселона на "Футбол 24", стартует в 21:45. Каталонцы лидируют в чемпионате Испании, но мадридцы отстают всего на 1 балл. Поэтому в случае победы команда Симеоне имеет все шансы возглавить таблицу Примеры.

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Атлетико: Облак, Филипе Луис, Лукас Эрнандес, Савич, Ариас, Сауль, Родриго, Лемар, Коке, Гризманн, Коста.

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Артур, Артуро Видаль, Серхи Роберто, Месси, Суарес.