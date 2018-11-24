toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
КАРПАТЫ - ДЕСНА АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭЙБАР - РЕАЛ МАДРИД

Атлетико – Барселона: онлайн трансляция матча Примеры

21:00 632 Читати українською
Атлетико – Барселона: онлайн трансляция матча Примеры
Атлетико – Барселона: онлайн-трансляция матча 24.11.2018 – Примера 2018/19

Атлетико и Барселона встречаются в 13-м туре чемпионата Испании. Составы и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24" в этой новости.

Матч, как и онлайн-трансляция Атлетико – Барселона на "Футбол 24", стартует в 21:45. Каталонцы лидируют в чемпионате Испании, но мадридцы отстают всего на 1 балл. Поэтому в случае победы команда Симеоне имеет все шансы возглавить таблицу Примеры.

Атлетико – Барселона: 3 главные дилеммы Вальверде перед центральным матчем тура в Испании

Атлетико: Облак, Филипе Луис, Лукас Эрнандес, Савич, Ариас, Сауль, Родриго, Лемар, Коке, Гризманн, Коста.

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Артур, Артуро Видаль, Серхи Роберто, Месси, Суарес.

Испания13 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Барселона: Суббота 24 ноября 2018

Атлетико

live 18'
0 : 0
Барселона
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Главное Испания Барселона Барселона Атлетико - Барселона Атлетико Атлетико
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
53
мин
Олимпик
14:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук