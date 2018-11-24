Атлетіко – Барселона: стартові склади на матч Прімери

Атлетіко і Барселона зустрічаються у 13-му турі чемпіонату Іспанії. Стартові склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24" в цій новині.

Матч, як і онлайн-трансляція Атлетіко – Барселона на "Футбол 24", стартує о 21:45. Каталонці лідирують у чемпіонаті Іспанії, але мадридці відстають лише на 1 бал. Відтак у разі перемоги команда Сімеоне має всі шанси очолити таблицю Прімери.

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Атлетіко: Облак, Філіпе Луїс, Лукас Ернандес, Савіч, Аріас, Сауль, Родріго, Лемар, Коке, Грізманн, Коста.

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Піке, Умтіті, Альба, Бускетс, Артур, Артуро Відаль, Роберто, Мессі, Суарес.