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Атлетіко – Барселона: стартові склади на матч Прімери

21:00 224 Читать на русском
Атлетіко – Барселона: стартові склади на матч Прімери
Атлетіко – Барселона: онлайн-трансляція матчу 24.11.2018 – Прімера 2018/19

Атлетіко і Барселона зустрічаються у 13-му турі чемпіонату Іспанії. Стартові склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24" в цій новині.

Матч, як і онлайн-трансляція Атлетіко – Барселона на "Футбол 24", стартує о 21:45. Каталонці лідирують у чемпіонаті Іспанії, але мадридці відстають лише на 1 бал. Відтак у разі перемоги команда Сімеоне має всі шанси очолити таблицю Прімери.

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Атлетіко: Облак, Філіпе Луїс, Лукас Ернандес, Савіч, Аріас, Сауль, Родріго, Лемар, Коке, Грізманн, Коста.

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Піке, Умтіті, Альба, Бускетс, Артур, Артуро Відаль, Роберто, Мессі, Суарес.

Іспанія13 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Барселона: Субота 24 листопада 2018

Атлетіко
до матчу
4
хв
Барселона
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