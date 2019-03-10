Атлетико – Леганес: Кравец стал самым полезным игроком своей команды по версии InStat

Защитник Леганес Василий Кравец стал самым полезным в составе своей команды в проигранном матче 27-го тура Примеры против Атлетико.

Кандидат в сборную Украины набрал 299 баллов по данным InStat. Об этом сообщает Команда №1.

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Кравец снова был активным в атаке, выполнив семь фланговых передач. Одна из них была "под удар", но партнер по команде не смог реализовать отличный пас. Василий выиграл шесть единоборств из 11-ти, сделал 4 отбора, 4 перехватов и 4 подбора. В сумме у него оказалось 72 ТТД, а брак составил всего 21%.

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