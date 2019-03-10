Атлетіко – Леганес: Кравець став найкориснішим гравцем своєї команди за версією InStat

Захисник Леганеса Василь Кравець став найкориснішим у складі своєї команди в програному матчі 27-го туру Прімери проти Атлетіко.

Кандидат в збірну України набрав 299 балів за даними InStat. Про це повідомляє Команда №1.

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Кравець знову був активним в атаці, виконавши сім флангових передач. Одна з них була "під удар", але партнер по команді не зміг реалізувати відмінний пас. Василь виграв шість єдиноборств з 11-ти, зробив 4 відбирання, 4 перехоплення і 4 підбирання. В сумі у нього виявилося 72 ТТД, а брак склав всього 21%.

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