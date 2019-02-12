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Атлетико – Ювентус: Лукас Эрнандес не сыграет из-за травмы

12 февраля 19:39 47 Читати українською
Атлетико – Ювентус: Лукас Эрнандес не сыграет из-за травмы
Лукас Эрнандес / Фото: соцсети

Защитник Атлетико Лукас Эрнандес не поможет "матрасникам" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса.

Защитник мадридского Атлетико Лукас Эрнандес может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским Ювентусом из-за повреждения, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

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После матча 23-го тура испанской Примеры с мадридским Реалом Эрнандес прошел медицинское обследование в связи с болями в колене. В результате в защитника Атлетико было обнаружено растяжение связок правого колена. Информации о точных сроках восстановления футболиста пока нет.

Первый матч Атлетико с Ювентусом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 20 февраля на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

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Лига чемпионов1/8 финалаВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Ювентус: Среда 20 февраля 2019

Атлетико
до матча
6
дн
:
22
час
:
55
мин
Ювентус
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