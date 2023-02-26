Виктор Цыганков в стартовом составе становится хорошим знаком для Жироны. Украинец во второй раз вышел с первых минут и во второй раз отметился результативным действием – на этот раз ассистом. Оба матча его команда выиграла.

Цыганков ассистом приближает к Европе: Жирона шокировала Атлетик с двумя автоголами и фейлом кипера в дикой перестрелке

Благодаря этой победе Жирона поднялась на 10 место в турнирной таблице Ла Лиги, приблизившись к зоне еврокубков на расстояние в 4 очка. В активе Атлетика на два пункта больше, чем у команды Цыганкова.