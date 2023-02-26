Ассист Цыганкова и катастрофа голкипера в видеообзоре матча Атлетик – Жирона – 2:3
26 февраля 17:52 - Читати українською
Атлетик уступил Жироне в рамках 23 тура Примеры. Видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".
35’ Юри Берчиче
89’ Рауль Гарсия
Алейш Гарсия 4’
Оскар де Маркос 19’
Микель Весга 45+1’
4’ Алейш Гарсия
19’ Оскар де Маркос
35’ Юри Берчиче
45+1’ Микель Весга
89’ Рауль Гарсия
Виктор Цыганков в стартовом составе становится хорошим знаком для Жироны. Украинец во второй раз вышел с первых минут и во второй раз отметился результативным действием – на этот раз ассистом. Оба матча его команда выиграла.
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Благодаря этой победе Жирона поднялась на 10 место в турнирной таблице Ла Лиги, приблизившись к зоне еврокубков на расстояние в 4 очка. В активе Атлетика на два пункта больше, чем у команды Цыганкова.
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