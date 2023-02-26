Асист Циганкова і катастрофа голкіпера у відеоогляді матчу Атлетік – Жирона – 2:3
17:50 - Читать на русском
Атлетік поступився Жироні в рамках 23 туру Прімери. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".
35’ Юрі Берчіче
89’ Рауль Гарсія
Алейш Гарсія 4’
Оскар де Маркос 19’
Мікель Весга 45+1’
4’ Алейш Гарсія
19’ Оскар де Маркос
35’ Юрі Берчіче
45+1’ Мікель Весга
89’ Рауль Гарсія
Віктор Циганков у стартовому складі стає хорошим знаком для Жирони. Українець вдруге вийшов з перших хвилин і вдруге відзначився результативною дією – цього разу асистом. Обидва матчі його команда виграла.
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Завдяки цій перемозі Жирона піднялася на 10-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, наблизившись до зони єврокубків на відстань у 4 очки. В активі Атлетіка на два пункти більше, ніж в команди Циганкова.
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