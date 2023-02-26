Віктор Циганков у стартовому складі стає хорошим знаком для Жирони. Українець вдруге вийшов з перших хвилин і вдруге відзначився результативною дією – цього разу асистом. Обидва матчі його команда виграла.

Циганков асистом наближає до єврокубків: Жирона шокувала Атлетік з двома автоголами і фейлом кіпера у дикій перестрілці

Завдяки цій перемозі Жирона піднялася на 10-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, наблизившись до зони єврокубків на відстань у 4 очки. В активі Атлетіка на два пункти більше, ніж в команди Циганкова.