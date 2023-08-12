Атлетик в рамках 1-го тура чемпионата Испании 2023/24 принимает Реал Мадрид. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Атлетик – Реал Мадрид: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги – Лунин в основе

Матч 1-го тура Ла Лиги между Атлетиком и мадридским Реалом пройдет в Бильбао на стадионе Сан Мамес. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Телетрансляция игры Атлетик – Реал Мадрид доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

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Андрей Лунин начнет поединок в основном составе. Украинец с большой вероятностью останется первым номером "сливочных" до конца летнего трансферного окна. Тибо Куртуа порвал "кресты" и вылетел на 5-7 месяцев. Реал экстренно ищет нового кипера, но пока безуспешно.

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