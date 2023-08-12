Реал определился с заменой Куртуа – одноклубник Мудрика станет конкурентом Лунина
Голкипер Челси Кепа Аррисабалага близок к переходу в мадридский Реал.
После того, как стало известно о степени тяжести травмы Тибо Куртуа, Реал активно начал подыскивать нового вратаря.
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Как сообщает издание Marca, "сливочные" определились с основным кандидатом на голкиперскую позицию – мадридцы хотят подписать испанского голкипера Челси Кепу Аррисабагу.
По информации издания, Реал уже связался с представителями Челси и запросил трансфер голкипера.
Контракт 28-летнего Кепи Аррисабалаги с "синими" рассчитан до июня 2025 года.
Напомним, недавно сообщалось, что мадридцы были готовы отпустить украинского голкипера этим летом. Действующее соглашение Андрея Лунина с Реалом завершается летом 2024 года. В прошлом сезоне он получил рекордное количество игрового времени, сыграв за мадридцев 12 матчей.
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