Атлетік в рамках 1-го тулу чемпіонату Іспанії 2023/24 приймає Реал Мадрид. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Атлетік – Реал Мадрид: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Лунін в основі

Матч 1-го туру Ла Ліги між Атлетіком і мадридським Реалом пройде у Більбао на стадіоні Сан Мамес. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Телетрансляція гри Атлетік – Реал Мадрид доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Реал визначився із заміною Куртуа – одноклубник Мудрика стане конкурентом Луніна

Андрій Лунін розпочне поєдинок в основному складі. Українець з великою ймовірністю залишиться першим номером "вершкових" до кінця літнього трансферного вікна. Тібо Куртуа порвав "хрести" й вилетів на 5-7 місяців. Реал екстрено шукає нового кіпера, але поки безуспішно.

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