Атлетік розписав результативну нічию з Атлетіко: 28-й тур Ла Ліги, матчі неділі

В рамках 28-го туру чемпіонату Іспанії Атлетік та Атлетіко сильнішого виявити не змогли (1:1).

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 28-й тур

Атлетік – Атлетіко – 1:1

Голи: Муніаін, 37 – Коста, 39

Реал Сосьєдад – Осасуна – початок о 23:00

Перший тайм атлетичного дербі пройшов за явної переваги басків як у активності, так і гостроті, але до 30-х хвилин моментів не виникало. Після паузи на водопій справи пішли веселіше: на 32-й Альварес головою пробив під праву стійку стійку (Облак парирував), а на 37-й господарі вийшли вперед – Берчіче виконав простріл на лінію штрафного, а Муніаін "шведою" в дотик переправив м'яч у дальній кут. Втім, вже за дві хвилини Коке розрізним пасом вивів Косту віч-на-віч із Сімоном – 1:1. До речі, для Коке це був 308-й матч за Атлетіко (4-й в історії клубу за цим показником), а для Дієго – перший гол з вересня минулого року.

На перерву команди пішли з нічийним рахунком, а другий тайм відверто розчаровував. В перші 30 хвилин можна було згадати хіба що замикання кутового у виконанні Кости метрів з п'яти, але воно точним не було. Дієго Сімеоне провів заміни й ледь не виграв поєдинок на 80-й хвилині: Лоді потужно пробив метрів з 20-ти, Сімон парирував в бік, а Аріас з гострого кута добивав у майже порожні ворота – Сімон в останню мить встиг парирувати коліном! Після цього команди обмінялися низкою менш цікавих епізодів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию.

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