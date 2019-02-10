Барселона расписала нулевую ничью с Атлетиком – Реал сократил отставание до шести очков

Атлетик в 23 туре испанской Примеры сотворил сенсацию, в родных стенах отобрав очки у Барселоны.

Чемпионат Испании 2018/2019, 23-й тур

Атлетик – Барселона – 0:0

Для Атлетика матч против Барселоны имел очень важное значение, ведь клуб ведёт борьбу за выживание в Примере. Баски вышли настолько заряженными, что начисто забрали у Барселоны весь первый тайм, позволив звёздным гостям нанести дебютный удар по воротам аж на 37-й минуте! До этого баллом правил Атлетик: так, уже на 2-й минуте хозяева претендовали на пенальти после игры рукой (или попадания в неё) в исполнении Семеду.

Первый реально острый момент Атлетик создал на 11-й минуте, когда Берчиче прорвался левым полуфлангом и мощно пробил в правый нижний угол – мяч прошёл рядом со штангой. На 17-й в игру вступил Тер Штеген, парировав фантастический выстрел Сусаеты с линии штрафной в дальнюю девятку. Наиболее близкой к взятию ворот команда Гаиска Гаритано была на 24-й минуте, когда после неудачного выноса Тер Штегена Атлетик раскатал быструю атаку с переводом мяча на правый фланг и прострелом. Круглый отскочил к Раулю Гарсии, который подбросил круглого и пробил в падении через себя метров с 11-ти – голкипер парировал этот удар!

Впрочем, со второй половины тайма Барселона начала просыпаться. Уже через две минуты после момента Гарсии Семеду выскочил один на один с Эррерином, но не смог его переиграть. Месси подхватил мяч и тут же в касание пробил с дистанции в перекладину, но этот момент в статистику не пошел – Семеду находился в офсайде. Первый чистый удар Барсы нанёс Лео на 37-й минуте, мощно приложившись метров с 25-ти в ближний угол – Эррерин не смог зафиксировать круглого в руках. Впрочем, последнее слово осталось за хозяевами: на 42-й минуте Рауль Гарсия мощно пробил из пределов штрафной – мимо.

Во втором тайме Барселона перехватила инициативу и стала оказывать методичное давление на ворота басков. На 50-й минуте это могло завершиться пенальти, но арбитры решили не назначать его, хотя Мартинес приложил большие усилия для того, чтобы свалить Месси. На 53-й Лео исполнил прямой удар со штрафного над перекладиной, а на 55-й мимо левой штанги пробил Артуро Видаль – впрочем, эти эпизоды не были очень острыми. Атлетик хорошо сбивал темп каталонцам, которым не удавалось прижать соперника как следует.

На 65-й минуте хозяева вполне могли наказать Барселону за ватокат: Микель Сан Хосе получил поперечную передачу и нанёс мощный удар метров с 20-ти – мяч пролетел в сантиметрах от каркаса ворот! На 71-й Уильямс имел шанс отличиться, переправив круглого в сетку пяткой, но и эта попытка вышла неудачной. Барселона отвечала разного рода подачами, но Бильбао постепенно выравнивал матч, едва не выиграв его в конце.

Сначала Муниаин выкатил передачу с правого фланга в штрафную, а Уильямс, приняв мяч первым касанием, вторым пробил метров с 10-ти – Тер Штеген парировал! В следующей атаке ещё и Рауль Гарсия замкнул навес с того же фланга, но мяч полетел довольно медленно. На 86-й же Уильямс завершил быструю контратаку Бильбао сильным ударом низом со средней дистанции – опять слабо для Тер Штегена.

В конце концов, забить хотя бы один гол командам так и не удалось. Атлетик после этой ничьей набрал 27 очков и поднялся на тринадцатую позицию. Барселона теперь имеет 51 очко, подпустив Реал на расстояние двух побед.