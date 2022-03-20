Рома и Лацио сыграли дерби Вечного города в 30-м туре Серии А (3:0). Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Дерби делла Капитале стартовало в 19:00 по Киеву. Команды соседствуют в турнирной таблице. На момент начала игры Лацио шел 5-м (49 очков), а Рома отставала на 1 балл. Римские клубы еще мечтают о путевке в ЛЧ, но Ювентус оторвался на 10 и 11 баллов соответственно, поэтому поражение в дерби означало фактический крах надежд на топ-4. Матч первого круга, к слову, завершился победой Лацио 3:2.

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Перед стартом поединка капитаны команд – Чиро Иммобиле и Лоренцо Пеллегрини – продемонстрировали специальную футболку в знак поддержки Украины.

Франческо Тотти снимал на iPhone перфоманс Курва Суд, а буквально за несколько мгновений Император, игроки и тифози "джалоросси" уже безумствовали, празднуя забитый гол. Лоренцо Пеллегрини прямым ударом с углового попал в перекладину, а Тамми Абрахам коленом затолкал мяч в ворота Стракоши. 1:0 в пользу Ромы уже на первой минуте – идеальный старт для команды Жозе Моуринью! Шла 56-я секунда – самый быстрый гол в дерби в истории Ромы.

Такой старт явно не входил в планы команды Маурицио Сарри. "Орлы" в первые минуты выглядели откровенно бледно, а вот Пеллегрини мог удвоить преимущество Ромы. Стракоша парировал удар капитана "волков" в ближний угол.

Иммобиле классно обработал мяч в штрафной "джалоросси" и упал после контакта с Ибаньесом. Массимилиано Иррати не дал пенальти. Рома организовала встречную атаку, завершившуюся голом. Мхитарян отдал на Карсдорпа, Рик прострелил на Абрахама, а тот из пределов вратарской в акробатическом прыжке расстрелял пустые ворота. Великолепная атака "волков", дубль англичанина и 2:0.

Рома пошла добивать жалкий Лацио, который попросту развалился. Молодой Никола Залевски вышел один на один со Стракошей под острым углом, но не смог переиграть албанского кипера. В конце концов, на 40-й минуте счет таки стал 3:0. Лоренцо Пеллегрини фантастическим ударом со штрафного поразил ближнюю девятку. Тотти на трибунах не скрывал удовольствия – Франческо в свое время забил немало похожих шедевров.

До перерыва Мхитарян еще и в перекладину попал. Команда Моуринью уничтожила соперника в первом тайме – возможно, и сам португалец не ожидал такой сверхуверенной игры от своих подопечных. Лучший тайм Ромы под руководством "Особенного".

Второй тайм более активно начал Лацио. Не обошлось и без традиционных для дерби потасовок – Манчини локтем отмахнулся от соперника, получив заслуженную желтую. Абрахам мог оформить хет-трик, но не поразил ворота из убойной позиции. Классно обработал мяч Тамми после паса из глубины, однако пробить Стракошу не смог.

Постепенно темп игры упал, что устраивало Рому. "Джалоросси" свою задачу выполнили в первом тайме, поэтому никуда не торопились. А вот команда Сарри так и не смогла наиграть хотя бы на гол престижа. Безапелляционное фиаско "бьянкочелести".

Рома взяла реванш у Лацио за поражение в первом круге и обошла извечных соперников в турнирной таблице. У "волков" теперь 51 очко и 5 позиция. Лацио опустился на 6-е место – 49 пунктов.