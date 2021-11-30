Руслан Малиновський вперше за 3 поєдинки не вийшов з перших хвилин. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Венеція на "Футбол 24", стартував о 19:30. Бергамаски утримували місце в топ-4, що дає право кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. "Крилаті леви" опинилися на безпечній відстані від зони вильоту. "Богиня" набрала пристойну форму, вигравши 3 поєдинки поспіль у Серії А і не програючи 8 матчів у всіх турнірах. Утім команда Гасперіні вже неодноразово губила "свої" очки в дуелях проти номінально слабших суперників.

Аталанта – Венеція: онлайн-трансляція матчу Серії А

Не минуло і 20 секунд, як Бусіо приклався здалеку. Кіпер Аталанти витягнув м'яч практично з дев'ятки. Гості, які у 2 попередніх виїздах не пропустили і взяли 4 очки, відразу позначили свої амбіції. Та дуже швидко геніальний пас Ілічіча пройшов усі лінії захисту. На 7 хвилині Пашаліч скористався тим, що словенець відрізав 4 оборонців, і спокійно розправився з воротарем. На 12 хвилині хорват оформив дубль, обігравшись у стінку з Мурієлем по центру. Два супершанси = 2 голи за менш ніж третину першого тайму. Божевільна форма Пашаліча: 5 забитих м'ячів, 2 асисти за 5 матчів у складі "Богині".

Тома Анрі скористався закиданням з глибини у штрафний господарів, ще один красивий сейв Муссо. Аталанта дуже круто пресингує на чужій половині. Після перехоплення йде миттєвий пас на загострення чи удар. У Венеції проти цього особливих контраргументів нема. Команда Паоло Дзанетті набагато частіше пробиває у бік воріт, ніж у домашній грі проти Інтера, але здебільшого це дальні спроби на удачу. Аталанта просто насолоджується своєю перевагою Мурієль навіть пішов на 3-4 суперників, настільки впевнено почуваються бергамаски. І майже ж пройшло!

Цікава команда в гостей. Середній вік трійки півзахисників – 20 років. І знову божественний розрізний пас Ілічіча, який грає сьогодні на місці Маліновського. Правий інсайд зробив усе, аби Пашаліч оформив хет-трик, але не менш блискучий сейв видав Серхіо Ромеро. Екс-кіпер Манчестер Юнайтед витягнув перший удар суперника на 50 хвилині. Команда Гасперіні продовжує тотально домінувати і після перерви, ніби в більшості грає перед штрафним "крилатих левів". На 57-й Копмейнерс приклався з лівої – дебютний гол нідерландця в Серії А.

3 - Mario #Pasalic is only one of the 3 midfielders able to score at least 2 hat-trick in Serie A in the 3 points for a win era (since 1994/95): the other are Ilicic (4 times) and Kaká (2 times). Insertion.#AtalantaVenezia pic.twitter.com/fyUVmCJeZF — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 30, 2021

Пашаліч пише історію Серії А – лише третій півзахисник в еру, коли дають 3 очки за перемогу, який оформив мінімум 2 хет-трики в чемпіонаті Італії

Пашаліч тонко прокинув повз захисників. Мурієль пробиває якось ну дуже вже розслаблено – стійка як покарання за недостатній рівень концентрації. Ця ж зв'язка організувала таки нове взяття воріт. Колумбієць увірвався лівим флангом до воротарського, хитнув захисника і зробив ідеальні умови для хет-трику Пашаліча. Венеція вперше в сезоні пропустила 4 голи! Гасп випустив 4 гравців після перерви, зокрема, росіянина і двох юних італійців. Аталанта набила 2,48 очікуваного гола, у Венеції не назбиралося і 0,6. Розгром цілком закономірний. Команда Маліновського, який так і не вийшов сьогодні, набрала 31 бал, зрівнявшись з третім у таблиці Інтером. Венеція залишилася на 16 сходинці з 5-очковим відривом від Дженоа – підопічні Шевченка на такій собі вершині зони вильоту.