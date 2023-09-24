Эмполи в рамках матча 5-го тура Серии А 2023/24 отказался от услуг Виктора Коваленко, что вылилось в поражение от Интера (0:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Эмполи в премьерном матче дня принимал Интер, имея очень важную задачу – не проиграть. И речь не столько о желании остановить гранда или реабилитироваться за 0:7 от Ромы, сколько в общем старте чемпионата. Тосканцы потерпели четыре подряд поражения, причем они не забили ни одного гола.

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Спасать ситуацию позвали Андреа Андреаццоли, которого назначили главным тренером Эмполи в четвертый раз. Алленаторе решил оставить нашего Виктора Коваленко в запасе, так и не выпустив его на поле. К сожалению для фанов Милана (вряд ли в Украине кто-то болеет за Эмполи), этот ход ничем не помог.

Интер доминировал, ничего не позволив хозяевам. Статистика ударов говорит сама за себя – 23:7 в пользу миланцев, 6:1 в створ. Эмполи наиграл всего на 0,19 ожидаемых голов. Впрочем, при таком сумасшедшем преимуществе "нерадзурри" смогли забить всего один мяч.

Его в начале второго тайма провел Димарко. Федерико после подачи с углового подхватил отскок, после чего нанес удар с подъема метров с 20-ти – точно в правую девятку. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Симоне Индзаги.

Таким образом, Интер продолжил лидировать в таблице, сохраняя открыл в три очка от второй позиции. Эмполи же остался на дне, став первой командой в истории Серии А, которой нанесли 5 "сухих" поражений в первых 5-ти турах.

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