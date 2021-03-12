Матч и онлайн-трансляция Аталанта – Специя стартовал в 21:45 по Киеву. На момент начала игры бергамаски занимали 5 место в Серии А, отставая от зоны ЛЧ на 1 пункт. Специя шла 15-й – 26 очков. Поединок первого круга между этими командами завершился нулевой ничьей. Специя после победы над Миланом не могла выиграть уже в 4-х матчах чемпионата, а команда Гасперини наоборот прервала удачную серию поражением от Интера.

Руслан Малиновский и Виктор Коваленко начали поединок в запасе. К слову, уже 16 марта Аталанта проведет ответный матч 1/8 финала ЛЧ против Реала. Первый поединок завершился поражением бергамасков со счетом 0:1.

Первый момент создала Аталанта. Иличич тонким пасом нашел Меле, но удар защитника с острого угла был заблокирован. Пашалич головой замыкал навес Муриэля со штрафного – неточно. Гости ответили неточной попыткой с дальней дистанции. Занервничали бергамаски – Риччи пробивал из пределов штрафной, но отбились подопечные Гасперини. Первый удар в створ в активе Специи. Маджоре замыкал подачу с углового – в руки Спортьелло.

Отличный шанс упустил Иличич. Игроки Аталанты запрессинговали соперников на чужой половине поля, голкипер неудачно отдал пас, но словенец не смог перебросить защитника! Свой момент создали и гости – Верде роскошно отдал на Риччи, тот пробил в касание, но Спортьелло спас Аталанту. Это был последний момент в первом тайме, который "Богиня" провела очень бледно. Моменты Специи были даже острее, тогда как Аталанта почти ничего не создала у ворот новичка элитного дивизиона.

В перерыве оба наставника обошлись без замен. Соответственно, Малиновский и Коваленко продолжили греть лавку. Но и без них на 53-й минуте Аталанта все же забила. Меле прорвался по правому полуфлангу и отдал на Илилича, словенец покатил в центр на Пашалича. У хорвата было время остановить мяч и, если бы он хотел, еще и мог бы выпить кофе. Марио воспользовался таким подарком защиты Специи, поразив нижний угол. 1:0.

И тут же хозяева сняли почти все вопросы. Госенс ​​головой сбросил на Муриэля, а тот с линии штрафной эффектно закрутил в дальнюю девятку. Очень красиво и очень легко – вот так в дебюте второго тайма бергамаски перевернули ход игры. На 66-й минуте Гасперини бросил в бой Малиновского и Сапату вместо Иличича с Муриэлем. Через несколько минут Руслан принял участие в голевой атаке. Украинец отобрал мяч на чужой половине и отдал на Пашалича. Хорват обыгрался с Сапатой и отправил третий мяч в ворота гостей.

Гостей хватило лишь на гол престижа, автором которого стал Роберто Пикколи. Уроженец Бергамо поразил пустые ворота команды из родного города, но на большее гостей не хватило. Сапата мог забить свой гол, но проиграл дуэль киперу после выхода один на один. На последних секундах Малиновский пошел на добивание и попал в руку соперника, но не получил право на пенальти.

Бергамаски провели неубедительный матч – очевидно, мыслями команда была в Мадриде, где сыграет уже 16 марта. Удачный дебют второго тайма позволил Аталанте обыграть Специю и хотя бы временно обойти Рому, поднявшись в зону ЛЧ. Специя осталась вблизи зоны вылета с 26-ю очками.

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