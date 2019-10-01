Аталанта – Шахтер – видео голов и нереализованного пенальти

Шахтер встречается с Аталантой во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов 2019/2020. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта - Шахтер.

На 14-й минуте Аталанта заработала пенальти – Кривцов якобы нарушил правила против Иличича. Повтор показал, что контакта не было, но VAR не помог арбитру отменить решение. К счастью, Иличич с 11-метровой отметки не сумел переиграть Пятова – Андрей парировал удар.

Аталанта – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Аталанта – Шахтер: видео нереализованного пенальти Иличича

Однако на 28-й минуте голкипер Шахтера допустил результативную ошибку и помог Аталанте открыть счет. Хатебур выполнил навес с правого фланга, Пятов на выходе не добрался до мяча, а Сапата спокойно головой пробил по пустым воротам.

Аталанта – Шахтер: видео гола Сапаты

Под занавес первого тайма "горняки" сумели отыграться. Алан Патрик великолепным пасом из глубины вывел Мораеса один на один с голкипером, а Жуниор положил оппонента на газон и отправил мяч в сетку.

Аталанта – Шахтер: видео гола Мораеса