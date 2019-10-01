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Аталанта – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

06:30 207 Читати українською
Аталанта – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
Аталанта – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов 1 октября 2019

Аталанта примет Шахтер во втором туре Лиги чемпионов 2019/20. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Аталанта – Шахтер состоится 1 октября в Милане на стадионе Сан-Сиро. Начало поединка Лиги чемпионов – в 19:55 по киевскому времени.

Аталанта – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Матч Аталанта – Шахтер онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов 2019/20 как Шахтер, так и Аталанта потерпели разгромные поражения. Руслан Малиновский и компания капитулировали в Загребе (0:4) против местного Динамо, а подопечные Луиша Каштру на ОСК Металлист уступили Манчестер Сити – 0:3. Именно Динамо Загреб лидирует в группе C, опережая Манчестер Сити благодаря лучшей разнице мячей.

К слову, Аталанта занимает 3 место в Серии А 2019/20, тогда как Шахтер уверенно лидирует в чемпионате Украины, набрав максимум очков в стартовых 9-ти турах.

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