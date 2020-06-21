Аталанта – Сассуоло: онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский возвращается в футбол

Руслан Малиновский с Аталантой принимает Сассуоло в рамках 25 тура Серии А. Игра, которой ждали 4 месяца. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Поединок, который должны были провести 23 февраля, из-за пандемии коронавируса COVID-19 состоится аж 21 июня, 127 дней спустя. Первый тур Серии А после почти 4-месячного перерыва. Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Сассуоло на "Футбол 24", стартует в 20:30. Бергамаски попытаются увеличить свое 3-очковое преимущество над Ромой Фонсеки в борьбе за последнее место, дающее право играть в Лиге чемпионов. Сассуоло застрял в середине таблицы с одинаковым расстоянием и до еврокубковых строчек, и до зоны вылета. До перерыва команда Малиновского набрала впечатляющий ход – 7 матчей без поражений, в которых лишь одна ничья, а остальные победы. Руслан начинает со скамейки запасных, но должен выйти после перерыва, ведь Иличич травмировался и на скамейке запасных нет солидных конкурентов для нашего полузащитника.

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Аталанта: Голлини – Кальдара, Паломино, Джимшити – Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс – Пашалич – Гомес, Сапата

Запасные: Росси, Спортьелло, Толои, Шутало, Малиновский, Муриель, Кастань, Белланова, Колли, Тамезе

Сассуоло: Консильи – Толян, Марлон, Пелузо, Кирьякопулос – Локателли, Бурабия – Берарди, Дефрель, Бога – Капуто