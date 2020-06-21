Аталанта – Сассуоло: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський повертається до футболу

Руслан Маліновський з Аталантою приймає Сассуоло в рамках 25 туру Серії А. Гра, якої чекали 4 місяці. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Поєдинок, що мав відбутися 23 лютого, через пандемію коронавірусу COVID-19 грають аж 21 червня, 127 днів потому. Перший тур Серії А після майже 4-місячної перерви. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Сассуоло на "Футбол 24", стартує о 20:30. Бергамаски спробують збільшити свою 3-очкову перевагу над Ромою Фонсеки в боротьбі за останнє місце, яке дає право грати в Лізі чемпіонів. Сассуоло застряг у середині таблиці з однаковою відстанню і до єврокубкових рядків, і до зони вильоту. До перерви команда Маліновського набрала вражаючу ходу – 7 матчів без поразок, в яких лише одна нічия, а решта перемоги. Руслан починає з лави запасних, але повинен вийти після перерви, адже Ілічіч травмувався і на лаві запасних немає солідних конкурентів для нашого півзахисника.

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Аталанта: Голліні – Кальдара, Паломіно, Джімшиті – Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс – Пашаліч – Гомес, Сапата

Запасні: Россі, Спортьєлло, Толої, Шутало, Маліновський, Мурієль, Кастань, Белланова, Коллі, Тамезе

Сассуоло: Консільї – Толян, Марлон, Пелузо, Кір'якопулос – Локателлі, Бурабія – Берарді, Дефрель, Бога – Капуто