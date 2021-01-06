Аталанта – Парма: онлайн-трансляция матча – Малиновский не меняет традицию
Аталанта и Парма встречаются в 16 туре Серии А. Руслан Малиновский традиционно для последних поединков начинает в запасе. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
Малиновский против борца за выживание, который выиграл только 1 из последних 10 поединков в текущем сезоне Серии А. Где смотреть матч Аталанта – Парма онлайн? Игру покажут oll.tv по подписке и канал "Футбол 1". В своих предыдущих дуэлях с пармезанцам хавбек сборной Украины выходил лишь на замену, но успел забить переломный гол на выезде. Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Парма на "Футбол 24", стартует в 16:00. Команда украинца с 7-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах продолжала борьбу за попадание в топ-4, дающее право играть в ЛЧ. "Крестоносцы" же оказались в 1 балле от зоны вылета и не знали вкуса побед 6 туров подряд. В старте хозяев только 2 замены: Муриель и Толои вместо вместо Сапаты и Ромеро.
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La nostra formazione titolare!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 6, 2021
Here's our line-up for #AtalantaParma!
Presented by @Plus500#GoAtalantaGo ️ pic.twitter.com/maEgcQTt37