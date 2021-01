Малиновский против борца за выживание, который выиграл только 1 из последних 10 поединков в текущем сезоне Серии А. Где смотреть матч Аталанта – Парма онлайн? Игру покажут oll.tv по подписке и канал "Футбол 1". В своих предыдущих дуэлях с пармезанцам хавбек сборной Украины выходил лишь на замену, но успел забить переломный гол на выезде. Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Парма на "Футбол 24", стартует в 16:00. Команда украинца с 7-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах продолжала борьбу за попадание в топ-4, дающее право играть в ЛЧ. "Крестоносцы" же оказались в 1 балле от зоны вылета и не знали вкуса побед 6 туров подряд. В старте хозяев только 2 замены: Муриель и Толои вместо вместо Сапаты и Ромеро.

Аталанта – Сассуоло: Малиновский проигрывает знаковую конкуренцию, странная "сотрудничество" с россиянином и феерический разгром

La nostra formazione titolare!

Here's our line-up for #AtalantaParma!



Presented by @Plus500#GoAtalantaGo ️ pic.twitter.com/maEgcQTt37