Маліновський проти борця за виживання, який виграв лише 1 з останіх 10 двобоїв у поточному сезоні Серії А. Де дивитись матч Аталанта – Парма онлайн? Гру покажуть oll.tv за підпискою та канал "Футбол 1". У своїх попередніх дуелях з пармезанцями хавбек збірної України виходив лише на заміну, але встиг забити переломний гол на виїзді. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Парма на "Футбол 24", стартує о 16:00. Команда українця із 7-матчевою безпрограшною серією у всіх турнірах продовжувала боротьбу за потрапляння в топ-4, що дає право грати в ЛЧ. "Хрестоносці" ж опинилися за 1 бал від зони вильоту та не знали смаку перемог 6 турів поспіль.

