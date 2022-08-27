Бергамаски на своем официальном сайте подтвердили переход 19-летней звезды Штурма. Новичок получил футболку с номером 17.

Малиновский потерял один из вариантов переезда в АПЛ – Вест Хэм закроет позицию трансфером за 60 млн евро

По неофициальным данным, трансфер обошелся Аталанте в 17 млн евро. Штурм только зимой этого года приобрел Хёйлунда у Копенгагена за 1,8 млн евро. Нападающий отыграл за австрийцев 21 матч, оформив 12+4. Уже в новой кампании юный датчанин успел огорчить Динамо, хотя его команда и вылетела от киевлян на стадии третьего раунда квалификации ЛЧ.

Напомним, что в Аталанте остается Руслан Малиновский, но украинца связывают с переездом в АПЛ.

Аталанта остановила Милан в матче Серии А – Малиновский забил еще и гол, став лучшим после героя