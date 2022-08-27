Аталанта отдала 17 млн евро за обидчика Динамо
Аталанта усилила атаку перспективным нападающим Расмусом Хёйлундом.
Бергамаски на своем официальном сайте подтвердили переход 19-летней звезды Штурма. Новичок получил футболку с номером 17.
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По неофициальным данным, трансфер обошелся Аталанте в 17 млн евро. Штурм только зимой этого года приобрел Хёйлунда у Копенгагена за 1,8 млн евро. Нападающий отыграл за австрийцев 21 матч, оформив 12+4. Уже в новой кампании юный датчанин успел огорчить Динамо, хотя его команда и вылетела от киевлян на стадии третьего раунда квалификации ЛЧ.
Напомним, что в Аталанте остается Руслан Малиновский, но украинца связывают с переездом в АПЛ.
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