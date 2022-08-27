Бергамаски на своєму офіційному сайті підтвердили перехід 19-річної зірки Штурма. Новачок отримав футболку з номером 17.

Маліновський втратив один з варіантів переїзду в АПЛ – Вест Хем закриє позицію трансфером за 60 млн євро

За неофіційними даними, трансфер обійшовся Аталанті у 17 млн євро. Штурм лише взимку цього року придбав Хьойлунда у Копенгагена за 1,8 млн євро. Нападник відіграв за австрійців 21 матч, оформивши 12+4. Вже у новій кампанії юний данець встиг засмутити Динамо, хоча його команда і вилетіла від киян на стадії третього раунду кваліфікації ЛЧ.

Нагадаємо, що в Аталанті досі залишається Руслан Маліновський, але українця пов'язують з переїздом у АПЛ.

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