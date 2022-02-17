Аталанта принимает Олимпиакос в плей-офф Лиги Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Олимпиакос стартует в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.

Руслан Малиновский в последнее время стабильно выходит в стартовом составе, но на выходных начинал матч с Ювентусом в запасе. Украинец шикарно вышел на замену и заслужил появление в основе на Лигу Европы.

Стартовые составы команд

Аталанта: Муссо – Толой, Демираль, Джимшити – Меле, де Рон, Пашалич, Пеццелья – Малиновский, Пессина – Муриэль.

Запасные: Росси, Спортьелло, Копмайнерс, Бога, Фройлер, Михейле, Хатебур, Скальвини, Дзаппакоста.

Олимпиакос: Вацлик – Папастатопулос, Манолас, Сиссе – Лала, М'Вила, Камара, Рябчук – Масурас, Соареш, Оньекуру.

Запасные: Цолакис, Бухалакис, Кунде, Лопеш, Эль-Араби, Врусай, Фадига, Ба, Вальбуэна, Пападопулос, Китсос.

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