Аталанта приймає Олімпіакос в плей-офф Ліги Європи.Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Олімпіакос стартує на о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на MEGOGO.

Руслан Маліновський останнім часом стабільно виходить в стартовому складі, але на вихідних розпочинав матч з Ювентусом у запасі. Українець шикарно вийшов на заміну та заслужив появу в основі на Лігу Європи.

Стартові склади команд

Аталанта: Муссо – Толой, Деміраль, Джимшиті – Меле, де Рон, Пашаліч, Пеццелья – Маліновський, Пессіна – Мурієль.

Запасні: Россі, Спортьєлло, Копмайнерс, Бога, Фройлер, Міхейле, Хатебур, Скальвіні, Дзаппакоста.

Олімпіакос: Вацлік – Папастатопулос, Манолас, Сіссе – Лала, М'Віла, Камара, Рябчук – Масурас, Соареш, Оньєкуру.

Запасні: Цолакіс, Бухалакіс, Кунде, Лопеш, Ель-Арабі, Врусай, Фадіга, Ба, Вальбуена, Пападопулос, Кітсос.

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