Аталанта принимает Кальяри в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча Аталанта – Кальяри – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Аталанта – Кальяри состоится сегодня, 14 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:15. Смотреть матч вживую можно непосредственно в этой новости. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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Бергамаски только начинают борьбу за трофей, тогда как островитяне уже преодолели два раунда - победы над Кремонезе и Вероной. Отметим, что сегодня в стартовый состав Аталанты возвращается Руслан Малиновский. Последние четыре поединка своей команды 27-летний украинец начинал на скамейке запасных.

Аталанта – Кальяри – стартовые составы команд:

Аталанта: Спортьелло, Шутало, Ромеро, Джимсити, Госенс, Фройлер, Меле, Пессина, Малиновский, Миранчук, Муриэль

Кальяри: Викарио, Валюкевич, Дзаппап, Чепителли, Трипалделли, Марин, Калигари, Трамони, Нандес, Соттиль, Паволетти

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