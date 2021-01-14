Аталанта приймає Кальярі в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу Аталанта – Кальярі – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Аталанта – Кальярі відбудеться сьогодні, 14 січня. Стартовий свисток пролунає о 22:15. Дивитися матч наживо можна безпосередньо у цій новині. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Бергамаски лише починають боротьбу за трофей, тоді як острів'яни вже подолали два раунди – перемоги над Кремонезе та Вероною. Відзначимо, що сьогодні у стартовий склад Аталанти повертається Руслан Маліновський. Останні чотири поєдинки своєї команди 27-річний українець розпочинав на лаві для запасних.

Аталанта – Кальярі – стартові склади команд:

Аталанта: Спортьєлло, Шутало, Ромеро, Джимсіті, Госенс, Фройлер, Меле, Пессіна, Маліновський, Міранчук, Мурієль

Кальярі: Вікаріо, Валюкевіч, Джаппа, Чепітеллі, Тріпалделлі, Марін, Калігара, Трамоні, Нандес, Соттіль, Паволетті

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