Главной задачей на трансферном рынке станет подписание дублера для Мартена Де Роона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Коваленко не поможет сборной Украины на Евро-2020

По информации издания, для этого Аталанта хочет выкупить другого нидерландца – хавбека Болоньи Джерди Схаутена, который за два сезона в Серии А сыграл 53 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Трансфер оценивается в примерно 12 млн евро.

Стоит заметить, что не так давно итальянская пресса писала, что в новом сезоне Виктор Коваленко получит новую роль – украинцу предсказали роль игрока ротации, который бы подменял лидеров из тандема Де Роон-Фройлер. В случае подписания Схаутена конкуренция на эти два места в составе возрастет еще больше.

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