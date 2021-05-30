Аталанта хочет купить игрока на позицию Коваленко с опытом игры в Серии А
Руководство Аталанты летом планирует усилить центр полузащиты. Бергамаски уже имеют кандидата.
Главной задачей на трансферном рынке станет подписание дублера для Мартена Де Роона, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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По информации издания, для этого Аталанта хочет выкупить другого нидерландца – хавбека Болоньи Джерди Схаутена, который за два сезона в Серии А сыграл 53 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Трансфер оценивается в примерно 12 млн евро.
Стоит заметить, что не так давно итальянская пресса писала, что в новом сезоне Виктор Коваленко получит новую роль – украинцу предсказали роль игрока ротации, который бы подменял лидеров из тандема Де Роон-Фройлер. В случае подписания Схаутена конкуренция на эти два места в составе возрастет еще больше.
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