25-летний хавбек Аталанты не будет участвовать в чемпионате Европы из-за травмы, сообщает Команда 1.

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Виктор пропустил финиш сезона Серии А из-за повреждения. Сейчас он приехал в Киев, где ему сделали МРТ, которая показала частичный разрыв задней поверхности бедра. Коваленко сможет приступить к тренировкам только 15 июня. Эту информацию подтвердил и сам футболист.

К слову, Виктор Коваленко зимой перебрался в Аталанту, где имел мало игровой практики. В его активе лишь 3 минуты в официальном поединке Серии А.

Добавим, что Евро-2020 начнется для "сине-желтых" 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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