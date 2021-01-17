Власники найкращої актуальної серії в Кальчо (3 перемоги поспіль з різницею плюс 10) проти борця за виживання. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Дженоа на "Футбол 24", стартував о 19:00. В останні роки команди незмінно проводили результативні зустрічі, тому на папері видовище нам було гарантовано. Команда Гасперіні повинна була продовжити переможну серію, адже повернулася в серйозну боротьбу за зону Ліги чемпіонів, а конкуренти також набрали непоганий хід.

Аталанта – Дженоа: онлайн-трансляція матчу Серії А

Перший момент створили гості. П'яца, який так і не зумів відвоювати своє місце в Ювентусі, протягнув м'яч правим флангом, але пробив у зовнішню сітку. Шомуродову дозволили пробити з лінії штрафного без перешкод, знову невлучно. Ще один розрив у центрі, Маліновський не встигає на підстраховку, пройшла розрізна передача – сейв Голліні плюс офсайд. Колишня команда Гасперіні краще виглядає в перші 10 хвилин, у "Богині" ж 0 ударів. П'яца знову знайшов момент для удару – прямо в руки голікперу. Ілічіч розкішно віддав за спини, однак Маліновський запоров перспективний момент технічним браком. Українець подав кутовий, парочка скидань п'ятою поспіль вивели Сапату на вбивчу позицію. Дуван не прошив Періна з межі воротарського. Перша нагода бергамасків лише на 19 хвилині.

І знову хавбек збірної України запоров відмінний момент. Знайшли Маліновському вільну зону для удару в межах карної зони, однак дуже вже нерішуче і довго готував він свою спробу – без проблем встигли накрити блоком. А ось на 34 хвилині Руслан класно віддав на 11 метрів, тут вже техніка на рівному місці підвела Джімшиті, який підключився з оборони в атаку. Ефектну триходівку розіграли генуезці. Лише Голліні виручив після розстрілу від Шомуродова. Маліновський красиво накрутив двох і пробив, але знову блок захисників завадив. Руслан спробував розірвати редути через тонкий пас на Сапату. Було дуже гостро, однак Дженоа і тут встигла накрити.

Доволі швидко після перерви Сапату замінив Мурієль. Дуже тихо проходила гра і після перерви. Більше гостроти створювали навіть захисники Аталанти. Інертного Маліновського замінив Міранчук. Госенс увірвався на ударну позицію, але з гострого кута прошити Періна було мало шансів. У другому таймі Дженоа відверто поставила на автобус. Пробивала лише Аталанта, але все це без особливої небезпеки. Була спроба випросити пенальті, також дуже квола. У підсумку команда Гасперіні втратила шанс вийти на 4 місце і покарати Рому Фонсеки за фіаско в дербі. Дженоа залишається за 2 очки від зони вильоту.