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Аталанта – Шахтер: конкурент Малиновского тренировался индивидуально, Муриель – в обойме

11:09 39 Читати українською
Аталанта – Шахтер: конкурент Малиновского тренировался индивидуально, Муриель – в обойме
Аталанта готовится к матчу с Шахтером / Фото ФК Аталанта

Стала известна кадровая ситуация Аталанты перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

 

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини может рассчитывать на всех своих исполнителей в поединке против Шахтера, кроме нападающего Алехандро Папу Гомеса, который тренируется пока по индивидуальной программе, сообщает tuttosport.

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Другой представитель атакующей линии Аталанты Луис Муриель полностью восстановился после болезни и готов угрожать владениям Андрея Пятова.

Напомним, поединок второго раунда ЛЧ между итальянским клубом и Шахтером состоится первого октября, начало в 19:55.

Аталанта – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов 2019/20

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Лига чемпионов Аталанта - Шахтер Аталанта Аталанта Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Луис Муриэль Луис Муриэль
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