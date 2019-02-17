Аталанта – Милан – 1:3 – видео голов и обзор матча

Милан на выезде одолел Аталанту в рамках 24 тура Серии А. Смотрите видео голов матча Аталанта – Милан на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 24 тур

Аталанта – Милан – 1:3

Голы: Фройлер, 33 – Пйонтек, 45+1, 61, Чалханоглу, 55

Аталанта открыла счет усилиями Фройлера, однако гол Чалханоглу и дубль Пйонтека принесли победу "россонери".

Милан вырвал победу у Аталанты, Пйонтек продолжает забивать: 24 тур Серии А, матчи субботы

После этого матча Милан набрал 42 очка и остался в зоне Лиги чемпионов, Аталанта с 38 пунктами расположилась на ступеньку ниже.