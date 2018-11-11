Аталанта – Интер – 4:1 – видео голов и обзор матча

В матче 12 тура Серии А Аталанта неожиданно разгромила Интер. Смотрите видео голов и обзор матча.

Аталанта в 12 туре Серии А дома принимала миланский Интер. После первого тайма хозяева минимально выигрывали благодаря голу Хатебура на 9-й минуте.

Аталанта неожиданно разгромила Интер: 12 тур Серии А, матчи воскресенья

Во втором тайме форвард Интера Мауро Икарди ударом с 11-метровой отметки сравнял счет, но далее команда из Бергамо устроила погром "нерадзурри". Причем 2 последних гола были забиты на 88-й и 90+4 минутах. Более того, в составе миланской команды был удален Марсело Брозович.

Интер остался с 25 очками, но пропустил Наполи вперед на 2 строчку, Аталанта находится на 7 строчке и имеет 18 очков.

Чемпионат Италии 2018/19, 12 тур

Аталанта – Интер – 4:1

Голы: Хатебур, 9, Манчини, 62, Джимшити, 88, Гомес, 90+4 – Икарди, 47, (пен)

Удаление: Брозович (Интер), 90+2