Аталанта неожиданно разгромила Интер: 12 тур Серии А, матчи воскресенья

В матче 12 тура Серии А Интер на выезде сенсационно потерпел позорное поражение от Аталанты. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".
Аталанта активно начала матч и довольно быстро открыла счет, Хатебур на дальней штанге замкнул передачу Госенса. Моментов и дальше было больше в Аталанты, однако в начале второго тайма Манчини сыграл рукой в штрафной площадке – Икарди ударом с пенальти счет сравнял.
Манчини исправился за этот эпизод, замкнув навес Иличича со штрафного и принеся "бергамаскам" победу в матче. А в конце матча Аталанта отличилась еще дважды, голы на счету Джимшити и Гомеса. Интер доигрывал встречу в меньшинстве, Брозович получил вторую желтую карточку.
Благодаря этой победе Аталанта набрала 18 очков и поднялась на 6 место, Интер с 25 пунктами остался на 3 позиции.
Чемпионат Италии 2018/19, 12 тур
Аталанта – Интер – 4:1
Голы: Хатебур, 9, Манчини, 62, Джимшити, 88, Гомес, 90+4 – Икарди, 47, (пен)
Кьево – Болонья – начало матча в 16:00
Рома – Сампдория – начало матча в 16:00
Эмполи – Удинезе – начало матча в 16:00
Сассуоло – Лацио – начало матча в 19:00