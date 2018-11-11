Аталанта неожиданно разгромила Интер: 12 тур Серии А, матчи воскресенья

В матче 12 тура Серии А Интер на выезде сенсационно потерпел позорное поражение от Аталанты. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Аталанта активно начала матч и довольно быстро открыла счет, Хатебур на дальней штанге замкнул передачу Госенса. Моментов и дальше было больше в Аталанты, однако в начале второго тайма Манчини сыграл рукой в ​​штрафной площадке – Икарди ударом с пенальти счет сравнял.

Манчини исправился за этот эпизод, замкнув навес Иличича со штрафного и принеся "бергамаскам" победу в матче. А в конце матча Аталанта отличилась еще дважды, голы на счету Джимшити и Гомеса. Интер доигрывал встречу в меньшинстве, Брозович получил вторую желтую карточку.

Благодаря этой победе Аталанта набрала 18 очков и поднялась на 6 место, Интер с 25 пунктами остался на 3 позиции.

Чемпионат Италии 2018/19, 12 тур

Аталанта – Интер – 4:1

Голы: Хатебур, 9, Манчини, 62, Джимшити, 88, Гомес, 90+4 – Икарди, 47, (пен)

Кьево – Болонья – начало матча в 16:00

Рома – Сампдория – начало матча в 16:00

Эмполи – Удинезе – начало матча в 16:00

Сассуоло – Лацио – начало матча в 19:00