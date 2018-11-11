Аталанта – Інтер – 4:1 – відео голів та огляд матчу

У матчі 12 туру Серії А Аталанта несподівано розгромила Інтер. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Аталанта в 12 турі Серії А вдома приймала міланський Інтер. Після першого тайму господарі мінімально вигравали завдяки голу Хатебура на 9-й хвилині.

Аталанта несподівано розгромила Інтер: 12 тур Серії А, матчі неділі

У другому таймі форвард Інтера Мауро Ікарді ударом з 11-метрової позначки зрівняв рахунок, але далі команда з Бергамо влаштувала погром "нерадзуррі". Причому 2 останніх голи були забиті на 88-й та 90+4 хвилинах. Більше того, у складі міланської команди був вилучений Марсело Брозовіч.

Інтер залишився з 25 очками, але пропустив Наполі вперед на 2 сходинку, Аталанта перебуває на 7 сходинці і має 18 очок.

Чемпіонат Італії 2018/19, 12 тур

Аталанта – Інтер – 4:1

Голи: Хатебур, 9, Манчіні, 62, Джімшіті, 88, Гомес, 90+4 – Ікарді, 47, (пен)

Вилучення: Брозовіч (Інтер), 90+2