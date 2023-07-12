Астон Вилла за серьезные деньги подписала полуфиналиста ЛЧ и победителя ЛЕ
Астон Вилла завершила один из самых дорогих трансферов в своей истории.
Бирмингемцы на официальном сайте подтвердили переход центрбека Пау Торреса из Вильярреала.
Болельщики Астон Виллы протестуют против нового спонсора клуба
Инсайдер Фабрицио Романо раскрывает подробности сделки – 32,5 млн евро+5 млн бонусами, личный контракт на 5 лет. Торрес сразу врывается в топ-3 самых дорогих новичков Виллы. Испанца несколько лет связывали с топ-клубами, однако он решил воссоединиться с Унаи Эмери. В свое время дуэт с Вильярреалом выигрывал Лигу Европы и доходил до полуфинала Лиги чемпионов.
Напомним, Астон Вилла заняла седьмую строчку прошлого розыгрыша АПЛ, завоевав путевку в Лигу конференций.
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