Бирмингемцы на официальном сайте подтвердили переход центрбека Пау Торреса из Вильярреала.

Болельщики Астон Виллы протестуют против нового спонсора клуба

Инсайдер Фабрицио Романо раскрывает подробности сделки – 32,5 млн евро+5 млн бонусами, личный контракт на 5 лет. Торрес сразу врывается в топ-3 самых дорогих новичков Виллы. Испанца несколько лет связывали с топ-клубами, однако он решил воссоединиться с Унаи Эмери. В свое время дуэт с Вильярреалом выигрывал Лигу Европы и доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

Напомним, Астон Вилла заняла седьмую строчку прошлого розыгрыша АПЛ, завоевав путевку в Лигу конференций.

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