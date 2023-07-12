Бірмінгемці на офіційному сайті підтвердили перехід центрбека Пау Торреса з Вільяреала.

Вболівальники Астон Вілли протестують проти нового спонсора клубу

Інсайдер Фабріціо Романо розкриває подробиці угоди – 32,5 млн євро+5 млн бонусами, особистий контракт на 5 років. Торрес відразу вривається у топ-3 найдорожчих новачків Вілли. Іспанця кілька років пов'язували з топ-клубами, однак він вирішив возз'єднатися з Унаї Емері. Свого часу дует з Вільяреалом вигравав Лігу Європи і доходив до півфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Астон Вілла посіла сьому сходинку минулого розіграшу АПЛ, виборовши путівку до Ліги конференцій.

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