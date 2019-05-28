Астон Вилла вышла в АПЛ – капитан команды играл в убитых бутсах, которые не носят даже в деревне

Астон Вилла стала последним новичком АПЛ 2019/20, обыграв в финале плей-офф Дерби Каунти. Капитан команды Джек Грилиш отыграл решающий поединок сезона в оригинальных бутсах.

Определился состав участников АПЛ сезона 2019/20. К Норвичу и Шеффилд Юнайтед, ранее забронировавших себе повышение в классе, присоединилась Астон Вилла. Подопечные Дина Смита, которому помогает легенда Челси Джон Терри, в финале плей-офф за выход в Премьер-лигу обыграли Дерби Каунти и стали последним новичком самого престижного английского дивизиона.

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Впрочем, не меньшее внимание, чем триумф Астон Виллы (к слову, победителя Кубка чемпионов 1981/82) привлек лидер команды Джек Грилиш. Даже не столько он, сколько его бутсы. В то время, когда некоторые игроки меняют обувь дважды за матч, Грилиш играет в одной и той же паре уже в 15-ти поединках подряд, начиная с марта. По словам 23-летнего хавбека, эти бутсы фартовые для него.

"Я вернулся на поле после повреждения – бутсы были в прекрасном состоянии. Я хорошо играл, забивал и ассистировал партнерам. Решил, что эти бутсы приносят мне удачу, поэтому не меняю их. Конечно, в них и вышел на решающий матч сезона", – цитирует капитана "вилланов" Sky Sports.

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В финале плей-офф против Дерби Каунти, который возглавляет Фрэнк Лэмпард, бутсы Грилиша уже едва держались. Вероятно, это был последний матч фартовой для игрока обуви. Такие "убитые" бутсы трудно встретить даже в матчах на первенство района.

К слову, в последних 13-ти матчах сезона Астон Вилла выиграла 10 раз подряд, а также однажды сыграла вничью и дважды проиграла.