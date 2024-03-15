Ліга конференцій, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

Астон Вілла – Аякс – 4:0 (перша гра – 0:0)

Голи: Воткінс, 25, Бейлі, 60, Дюран, 75, Діабі, 81

Вилучення: Маннсверк, 66 (Аякс, друга жовта картка)

Брюгге – Мольде – 3:0 (перша гра – 1:2)

Голи: Сков Ольсен, 45+1, 48, Скураш, 71

Лілль – Штурм Грац – 1:1 (перша гра – 3:0)

Голи: Сантос, 43 – Вютріх, 45+2

Маккабі Тель-Авів – Олімпіакос – 1:6 (перша гра – 4:1)

Голи: Захаві, 57 (п.) – Поденсе, 10, Фортуніс, 36, Ель Каабі, 45+3, 60, Ель-Арабі, 103

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Астон Вілла на своєму полі розтрощила Аякс. Після нічиєю у першому матчі нідерландці сподівались дати бій представнику АПЛ, але пропустили в середині першого тайму від Воткінса. Автор гола зовсім скоро травмувався і не зміг продовжити гру. По перерві підопічні забили вдруге, а за трохи отримали чисельну перевагу – Маннсверк заробив другий "гірчичник". "Леви" сповна скористались бонусом і забили ще двічі, ефектно вийшовши у чвертьфінал.

Брюгге легко розбив Мольде. Норвежці приїхали у Бельгію з перевагою в один м'яч, але не знайшли аргументів проти команди Романа Яремчука (нині українець виступає в оренді за Валенсію). "Чорно-сині" відвантажили у ворота суперника три сухих голи (дубль оформив Сков Ольсен) і завершили солодку казку скандинавів.

Лілль вдома розписав бойову нічию зі Штурмом. Команди обмінялись голами наприкінці першого тайму і більше не забивали. А результат першого матчу (3:0) дозволив французам поберегти сили і довести гру до логічного завершення.

Справжню драму видали Маккабі і Олімпіакос. Ізраїльтяни на умовно домашньому полі (в Сербії) зазнали прикрої поразки від греків. Впевнена перемога у першому матчі з перевагою у три голи не обіцяла біди підопічним Роббі Кіна. Однак, кривдники Зорі примудрились програти 1:4 в основний час і гра перейшла в овертайми. Олімпіакос не став чекати на пенальті, а одразу забив два голи, шокувавши тель-авівців. Фізичних, а особливо моральних сил, аби відігратись, у ізраїльтян вже не знайшлось.

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