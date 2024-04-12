Лига конференций, 1/4 финала, первые матчи

Астон Вилла – Лилль – 2:1

Голы: Уоткинс, 13, Макгинн, 57 – Диаките, 84

Брюгге – ПАОК – 1:0

Гол: Ветлесен, 6

Нереализованный пенальти: Тьяго, 78 (Брюгге)

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Астон Вилла на Туманном Альбионе принимала Лилль. Хозяева должны были забивать уже в начале встречи, но защитник в последний момент успел заблокировать удар Уоткинса. Через минуту английский форвард ударом по центру не смог пробить Шевалье. Но уже в следующем эпизоде Олли довольствовался голом, откликнувшись головой на навес с углового – 1:0.

Подопечные Фонсеки полетели отыгрываться – Жегрова выходил на свидание с Мартинесом, но не смог переиграть последнего. Вскоре уже Диаките выходил один на один, но Эмилиано снова спас, заблокировав удар. На последних минутах первого тайма аргентинский кипер в который раз доказал, почему считается лучшим в мире, отбив на угловой мяч после выстрела Дэвида. Экс-тренер Шахтера был настолько заведен невезением своих игроков, что заработал за эмоции "горчичник".

Сразу после отдыха Бэйли, после эффектного сброса пяткой от Уоткинса, мощно пробивал по центру и Шевалье снова спас Лилль от верного гола. На 57-й минуте Астон Вила забила второй раз: розыгрыш углового, Бейли отпасовал на линию штрафной и Макгинн мощно пробил в левый угол – голкипер даже не успел среагировать.

Вскоре Лилль один гол отквитал, но VAR зафиксировал офсайд и взятие ворот отменили. Впоследствии Исмаили заработал опасный штрафной и Язиджи навешивал на дальнюю штангу – Гудмундссон замыкал, но Мартинес снова успел оказаться перед мячом. Лилль все-таки забил – снова сыграл удар со стандарта: навес с углового и Диаките головой направил сферу в сетку, стерев напыщенную улыбку с уст Унаи Эмери.

Брюгге вышел вперед в матче с ПАОКом уже на 6-й минуте: Ветлесен замкнул под правую стойку передачу Жутглы. Де Кейпер еще до середины тайма мог удваивать, но пробил с выгодной позиции мимо ворот. На момент Ветлесена незадолго до перерыва ответил Тайсон – после удара экс-звезды Шахтера сфера просвистела над перекладиной. К слову, всю игру за греков провел еще одна легенда УПЛ – Томаш Кендзера (экс-Динамо).

После отдыха Скураш и Жутгла могла завершать поединок, но первый пробил над перекладиной, а второй – впритирку с левой стойкой. Феррану откровенно не везло – с его очередной попыткой справился Котарски. ПАОК лишь в середине тайма огрызнулся неточным штрафным от Живковича. В конце встречи Тьягу не сумел переиграть кипера ПАОКа с пенальти, оставив счет шатким. Все будет решаться в ответном матче.

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