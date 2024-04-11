У четвер відбулись перші матчі 1/4 фіналу третього за силою єврокубку. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/4 фіналу, перші матчі

Астон Вілла – Лілль – 2:1

Голи: Воткінс, 13, Макгінн, 57 – Діакіте, 84

Брюгге – ПАОК – 1:0

Гол: Ветлесен, 6

Нереалізований пенальті: Тьяго, 78 (Брюгге)

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Астон Вілла на Туманному Альбіоні приймала Лілль. Господарі мали забивати вже на початку зустрічі, але захисник в останній момент встиг заблокувати удар Воткінса. За хвилину англійський форвард ударом по центру не зміг пробити Шевальє. Та вже у наступному епізоді Оллі вдовольнився голом, відгукнувшись головою на навіс з кутового – 1:0.

Підопічні Фонсеки полетіли відігрувались – Жегрова виходив на побачення з Мартінесом, але не зміг переграти останнього. За трохи вже Діакіте виходив сам на сам, але Еміліано знову врятував, заблокувавши удар. На останніх хвилинах першого тайму аргентинський кіпер вкотре довів, чому вважається найкращим у світі, відбивши на кутовий м'яч після пострілу Девіда. Екс-тренер Шахтаря був настільки заведений невезінням своїх гравців, що заробив за емоції "гірчичник".

Одразу після відпочинку Бейлі, після ефектного скидання п'ятою від Воткінса, потужно пробивав по центру, і Шевальє знову врятував Лілль від вірного гола. На 57-й хвилині Астон Віла забила вдруге: розіграш кутового, Бейлі відпасував на лінію штрафного, і Макгінн потужно пробив у лівий кут – голкіпер навіть не встиг зреагувати.

Незабаром Лілль один гол відквитав, але VAR зафіксував офсайд. Згодом Ісмаїлі заробив небезпечний штрафний, і Язіджі навішував на дальню стійку – Гудмундссон замикав, але Мартінес знову встиг опинитись перед м'ячем. Лілль таки забив – знову зіграв удар зі стандарту: навіс з кутового, і Діакіте головою спрямував сферу у сітку, стерши пихату усмішку з вуст Унаї Емері.

Брюгге вийшов вперед у матчі з ПАОКом вже на 6-й хвилині: Ветлесен замкнув під праву стійку передачу Жутгли. Де Кейпер ще до середини тайму міг подвоювати, але пробив з вигідної позиції повз ворота. На момент Ветлесена незадовго до перерви відповів Тайсон – після удару екс-зірки Шахтаря сфера просвистіла над поперечиною. До слова, всю гру за греків провів ще одна легенда УПЛ – Томаш Кендзьора (екс-Динамо).

Після відпочинку Скураш і Жутгла могли завершувати поєдинок, але перший пробив над поперечиною, а другий – впритирку з лівою стійкою. Феррану відверто не щастило – з його черговою спробою впорався Котарскі. ПАОК лише в середині тайму огризнувся неточним штрафним від Живковіча. Наприкінці зустрічі Тьягу не зумів переграти кіпера ПАОКа з пенальті, залишивши рахунок хитким. Все вирішуватиметься у матчі-відповіді.

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