Астон Вилла подписала Энгельса

Бирмингемская Астон Вилла подписала защитника Бьорна Энгельса, который ранее выступал за французский Реймс.

Бельгийский центрбэк подписал контракт с "вилланами", сообщает официальный сайт клуба.

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Прошлый сезон Энгельс провел в Реймсе на правах аренды из пирейского Олимпиакоса. Весной "красно-белые" активировали опцию выкупа 24-летнего защитника, но удержать его в команде не сумели.

В активе Бьорна Энгельса 35 матчей (1 гол) во всех турнирах в сезоне 2018/19. Ранее воспитанник Брюгге играл за юношеские и молодежную сборные Бельгии.

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