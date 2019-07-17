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Астон Вилла подписала Энгельса

06:00 5 Читати українською
Астон Вилла подписала Энгельса
Бьорн Энгельс / ФК Астон Вилла

Бирмингемская Астон Вилла подписала защитника Бьорна Энгельса, который ранее выступал за французский Реймс.

Бельгийский центрбэк подписал контракт с "вилланами", сообщает официальный сайт клуба.

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Прошлый сезон Энгельс провел в Реймсе на правах аренды из пирейского Олимпиакоса. Весной "красно-белые" активировали опцию выкупа 24-летнего защитника, но удержать его в команде не сумели.

В активе Бьорна Энгельса 35 матчей (1 гол) во всех турнирах в сезоне 2018/19. Ранее воспитанник Брюгге играл за юношеские и молодежную сборные Бельгии.

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Астон Вилла Астон Вилла Реймс Реймс Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Бьорн Энгельс Бьорн Энгельс
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