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Астон Вілла підписала Енгельса

06:00 198 Читать на русском
Астон Вілла підписала Енгельса
Бйорн Енгельс / ФК Астон Вілла

Бірмінгемська Астон Вілла підписала оборонця Бйорна Енгельса, який раніше виступав за французький Реймс.

Бельгійський центрбек підписав контракт із "вілланами", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Минулий сезон Енгельс провів у Реймсі на правах оренди з пірейського Олімпіакоса. Навесні "червоно-білі" активували опцію викупу 24-річного оборонця, але втримати його в команді не зуміли.

В активі Бйорна Енгельса 35 матчів (1 гол) в усіх турнірах у сезоні 2018/19. Раніше вихованець Брюгге грав за юнацькі та молодіжну збірні Бельгії.

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Теги
Астон Вілла Астон Вілла Реймс Реймс Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Бйорн Енгельс Бйорн Енгельс
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