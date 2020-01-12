Астон Вілла – Манчестер Сіті – 1:6 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті знищив Астон Віллу у 22 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Астон Вілла – Манчестер Сіті.

Команда Гвардіоли зрівняла суперника із землею вже у першому таймі. Все розпочалося з дубля Мареза, згодом алжирця підтримали Жезус і Агуеро, яким асистував де Брюйне.

Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Астон Віллу та піднявся на друге місце АПЛ – дубль Мареза, хет-трик Агуеро

Манчестер Сіті дещо зменшив оберти після перерви, але один гравець все ж знайшов мотивацію. Серхіо Агуеро оформив хет-трик і довів рахунок до тенісного. "Містяни" все ж не втримали свої ворота "сухими", дозволивши Астон Віллі провести гол престижу у компенсований час.