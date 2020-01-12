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Астон Вілла – Манчестер Сіті – 1:6 – відео голів та огляд матчу

12 січня 23:18 382 Читать на русском
Астон Вілла – Манчестер Сіті – 1:6 – відео голів та огляд матчу
Астон Вілла – Манчестер Сіті – 1:6 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті знищив Астон Віллу у 22 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Астон Вілла – Манчестер Сіті.

90+1’ Анвар Ель-Газі
 
Ріяд Марез 18’
Ріяд Марез 24’
Серхіо Агуеро 28’
Габріел Жезус 45+1’
Серхіо Агуеро 57’
Серхіо Агуеро 81’
18’ Ріяд Марез
24’ Ріяд Марез
28’ Серхіо Агуеро
45+1’ Габріел Жезус
57’ Серхіо Агуеро
81’ Серхіо Агуеро
90+1’ Анвар Ель-Газі

Команда Гвардіоли зрівняла суперника із землею вже у першому таймі. Все розпочалося з дубля Мареза, згодом алжирця підтримали Жезус і Агуеро, яким асистував де Брюйне.

Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Астон Віллу та піднявся на друге місце АПЛ – дубль Мареза, хет-трик Агуеро

Манчестер Сіті дещо зменшив оберти після перерви, але один гравець все ж знайшов мотивацію. Серхіо Агуеро оформив хет-трик і довів рахунок до тенісного. "Містяни" все ж не втримали свої ворота "сухими", дозволивши Астон Віллі провести гол престижу у компенсований час.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Астон Вілла - Манчестер Сіті Відеоновини Астон Вілла Астон Вілла АПЛ
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